ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019.. رابط مباشر

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:42 م
احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019.. رابط مباشر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019.. رابط مباشر

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحفي لها اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ظهرت رسميا، وبإمكان الطالب معرفة الكلية التي سيكمل مسيرته العلمية بها.

ومن هنا يمكن لأي طالب البحث من خلال الأسم ورقم الجلوس لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، بكل سهولة، بعدما أعلنت الوزارة عن رابط بمعرفة نتيجة المرحلة الأولى 2019 بكل سهولة فقط اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو ٩٨.٤ % بواقع  ٤٠٣.٥ درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو  ٩٧.٨% بواقع ٤٠١  درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو ٩٨.٢٩% بواقع  ٤٠٣ درجة، والحد الأدني لكليات العلاج الطبيعي وهو  ٩٧.٠٧% بواقع  ٤٠٥درجة، والحد الأدني لكليات الطب البيطري ٩٧.٠٧٪.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، أن المرحلة الثانية تشهد أماكن شاغرة في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالب وطالبة،الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتي إجمـــــــــالي أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.
Advertisements
المزيد عن: نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2019 نتيجة تنسيق الثانوية العامة نتيجة المرحلة الاولى النسيق العلمية الادبي إعلان نتيجة المرحلة الاولى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك