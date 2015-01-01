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خبير بترول يكشف سبب استضافة مصر منتدى شرق المتوسط

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:58 م
خبير بترول يكشف سبب استضافة مصر منتدى شرق المتوسط
مدحت يوسف
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رقية جمال
 
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قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن سبب استضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولى، أن القاهرة تعتبر المقر الرئيسي للمنتدى؛ لكون مصر بها أكبر احتياطات حتى الآن، وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك البنية التحتية التي يمكن من خلالها تداول الغاز لجميع الدول المجاورة لها.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن مصر استطاعت بسياستها الأخيرة أن تكون نوع من التحالف مع دول شرق المتوسط خاصة قبرص واليونان، وأصبح هناك تعاون مثمر بين الدول الثلاث، وخاصة في مجال تداول الغاز الطبيعي ونقله وتسويقه وتسعيره، إلى جانب مكانة مصر الاقتصادية والسياسية والجغرافية من بين تلك الأسباب لاستضافة المنتدى.

وتابع، أن منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة إقليمية مماثلة للأوبك للسيطرة علي سوق العرض والطلب، والسيطرة على الأسعار التنافسية، وتصبح تكتل قوي للحفاظ على الاستمرارية والاستدامة لتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.
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