منظومة إلكترونية جديدة لتتبع الأدوية المغشوشة.. و"تصنيع الدواء": تكشف التفاصيل الكاملة

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قال اللدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، غنه صدر قرار بتطبيق منظومة التتبع الدوائي منذ 2006، منوهًا بأن وزارتي الإنتاج الحربي والصحة اتخذوا إجراءات حاسمة لتطبيق المنظومة.



وأشار "منصور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن المنظومة الجديدة تعني أن سير حركة الدواي حتى وصوله إلى المريض تكون مسجلة، باللإضافة إلى وجود "باركود" يستطع من خلاله المواطن معرفة هل الدواء مغشوش أو غير مغشوش من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.



وأوضح أن هناك 75 ألف صيدلية بمصر من المقرر أن تشارك في هذه المنظومة، منوهًا بأن النقابة لابد أن تساعد الصيدليات الصغيرة على الانضمام للمنظومة، مناشدًا المواطنين عدم الغنسياق وراء إعلانات الأدوية غير معروفة الهوية لأنها غير مرخصة.

