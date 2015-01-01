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أمن القاهرة يعيد طفلا متغيبا إلى أهليته

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:44 م
أمن القاهرة يعيد طفلا متغيبا إلى أهليته
قوات الأمن
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إعادة طفل متغيب إلى أهليته عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تبلغ للقسم من أحد المواطنين بعثوره على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات متغيب عن أسرته.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة العثور على أهليته، حيث تم تعميم نشرة بصوره بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمديرية، وقد أسفرت الجهود عن التوصل لوالد الطفل (بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى).. تم إستدعائه وتسليمه نجله عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة فى إعادته.
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