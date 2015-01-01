ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. تجديد حبس أحمد سليمان وزير عدل الإخوان 45 يوما

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:43 م
عاجل.. تجديد حبس أحمد سليمان وزير عدل الإخوان 45 يوما
محكمة - أرشيفية
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد الاخوان 45 يوما على خلفية اتهامه في القضية رقم 623.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وعضو النيابة العامة محمد جمال.

ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك