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علي معلول يكتب التاريخ أمام الزمالك

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:36 م
علي معلول يكتب التاريخ أمام الزمالك
علي معلول
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الفجر الرياضي
 
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ينتظر علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي إنجازًا تاريخيًا في مباراة القمة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري المصري.

 

وذكر موقع "تونس الرقمية" أن على معلول قد يتوج اليوم بلقب هداف فريق الأهلي هذا الموسم، وفى حال احتفاظه بصدارة قائمة الهدافين سيكون أول مدافع فى تاريخ الفريق الأحمر يتوج بلقب الهداف فى الموسم الذى توج فيه الأهلي بطلاً للدوري.

 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المصري برصيد 77 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على الزمالك صاحب الوصافة.

 

 

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