تنسيق الجامعات.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، لطلاب شعبة العلمي رياضة، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة جامعة القاهرة، جاءت 395 درجة أي بنسبة 96.3%، والقبول بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بحد أدنى 392 درجة أي بنسبة 95.6%.



