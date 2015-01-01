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تنسيق الجامعات.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:38 م
تنسيق الجامعات.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة
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رضا سلامة
 
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أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020،  لطلاب شعبة العلمي رياضة، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة جامعة القاهرة، جاءت  395 درجة أي بنسبة 96.3%، والقبول بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بحد أدنى 392 درجة أي بنسبة 95.6%. 

ثم جاء القبول بكلية الهندسة شبين الكوم جامعة المنوفية، 390.5 درجة أي بنسبة 95.2%، وجاء القبول بكليةهندسة قناة السويس بالإسماعيلية394.5، أي بنسبة 96.2%، والقبول بكلية هندسة بني سويف 393 درجة أي بنسبة 95.8%.
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