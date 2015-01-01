المستشار القانوني لـ"كايروكي" يعلن عن مقاضاة مستغلي أغاني الفرقة

أعلن محمد كمال الدين صالح المستشار القانوني لفريق كايروكي الغنائي، عن استياء الفرقة من استغلال أغانيها من قبل بعض القنوات التليفزيونية وعبر الإنترنت بدون الرجوع إلى الفرقة أو أخذ موافقتها بصفتها صاحبة حقوق الملكية الفكرية لهذه الأعمال الفنية، ودون الحصول على تراخيص الاستغلال اللازمة للبث الفضائي، وسداد المقابل المالي لذلك الاستغلال.





وأكد أن هناك بعض القنوات التى دأبت خلال الأعوام الأخيرة على استغلال هذه الأغنيات وعرضها بغرض الربح التجاري نظراً لشعبية الفرقة الكبيرة، أو لخدمة أغراض أو أفكار سياسية دون أن تعود لصاحب الحق الأصيل والوحيد فى التصرف فى هذه الأغاني وهم أعضاء الفرقة نفسها، خاصةً وأنهم يقومون بإنتاج هذه الأغاني بأنفسهم عبر شركة إنتاجهم الخاصة، وهو ما يضرهم مادياً ومعنوياً بشكل كبير.





وأضاف: "وليست هذه الحالة الأولى من نوعها التي تواجهها كايروكي، فمنذ نجاحها الكبير واجهت الفرقة حالات نسخ وسرقة علنية لاسطوانتها المدمجة وألبوماتها التى كانت تباع على الأرصفة بجودة سيئة، كما أن المواد التجارية أو التسويقية التى تقوم شركات تجارية باتفاق مع الفرقة بتصميمها وتصنيعها مثل الملابس أو الهدايا والإكسسوارات أو نحوها التي تحمل كلمات أغاني الفرقة أو شعارها يتم تزويرها وبيعها بشكل غير قانوني، وهي سرقة علنية ومباشرة تعمل كايروكي على ملاحقتها منذ سنوات بعيدة".





وأكد المستشار القانوني للفرقة أن إصدار أغاني كايروكى عبر الإنترنت، خاصةً ألبوميها الأخيرين "نقطة بيضا" و"أبناء البطة السودا"، لا يعني عدم خضوع هذه الأغاني لقوانين الملكية الفكرية، حيث أنها مسجلة من الهيئات المختصة وحاصلة على موافقة هيئة الرقابة وتعد مصنفات فنية قانونية تخضع لمختلف القوانين القانونية والمادية، وبالتالي فإن استغلالها على هذا النحو يسئ إلى الفرقة ويؤثر عليها بالسلب سواء من الناحية المادية أو الفنية، حيث أن هذه الأغاني هي مصدر الدخل الوحيد للفرقة عبر عرضها على قنواتها الخاصة عبر الإنترنت وما تولده من دخل مادي مرتبط بعدد المشاهدات والإعلانات، وهو ما يأتي بعد الكثير من الجهد والوقت والمال المبذولين للخروج بعمل فني يليق بالمستمع المصري والعربي.





ونوه "صالح" إلى أن كايروكي دائماً ما تهتم بالتركيز على كل ما يحفظ قيمة أعمالهم سواء فنياً أو مادياً، وأنها لا تتهاون فى هذه المسألة أبداً، وأكد أنه قد تم مسبقاً لفت نظر بعض القنوات المصرية الخاصة التى كانت تعرض هذه الأغاني وقد استجابت هذه القنوات بكل احترام لطلبات الفرقة وتوقفت عن عرض الأغانى المصورة لكايروكي.





واختتم المستشار القانوني لكايروكي، أنه بصدد التحرك الآن لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة كل القنوات الإعلامية التي تعدت على حقوق الملكية الفكرية لفرقة كايروكي، وقنوات الأغاني خاصةً تلك القنوات التي تبث بشكل غير قانوني على الأقمار الصناعية، وغيرها من القنوات التليفزيونية وقنوات اليوتيوب على الإنترنت، والتى يقوم بعضها - مثل قناتي الشرق ومكملين- بعرض هذه الأغاني على مقاطع مصورة من مصادر أخرى مما يغير معناها ورسالتها، ويخدم أهداف وأغراض سياسية بعينها، دون أدنى مراعاة لقيمتها وأهدافها الفنية الأصيلة.





ويأتي ذلك التحرك من قبل الفرقة ممثلةً فى مستشارها القانوني حفاظاً على استقلالية أعمالهم الفنية بعيداً عن أي استغلال سياسي أو مادي أو فني، وانتصاراً لحقوق الفرقة ومبادئها المؤمنة بضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية والمادية للفنانين.



