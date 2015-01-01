رفع 1600 طن من المخلفات بمدينة يوسف الصديق بالفيوم

في إطار المتابعة للخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم



وفى مجال التشجير تتم بصفة دورية متابعة العمل بجدول الرى للزراعات لاشجار التجميل المستديمة مع متابعة اعمال الرى، وفيما يتعلق بالتطوير للمركز التكنولوجي تم الاجتماع حول.



وتناول أعمال الإدارات وحصر الخدمات التى يقوم بتأديتها المركز للمواطنين وكيفية اعداد داتا معلوماتية تراكمية تفيد فى العمل.





وفي قطاع الكهرباء تتم بصفة دورية اعمال الصيانة وتركيب قطع الغيار لاعمدة الانارة وصيانة الطريق السياحى مع الصيانة للانارة بقرى كحك وقصر الجبالى والحامولى والريان والشواشنة والمشرك، وفى قطاع السياحة يتم بصفة دورية الاهتمام بالمزارات ونظافتها وفى قطاع الصحة تتم المتابعة الدورية لحملات الصحة وخاصة حملة الكشف عن سرطان الثدى للسيدات وفى قطاع التموين تتم بصفة دورية العمل على حل جميع المشاكل المتعلقة به وتوفير السلع للمواطنين وحملات الرقابة على الاسواق.



وفي قطاع التعليم تتم بصفة دورية النظافة بالشوارع المحيطة بالمدارس وفى قطاع الطرق تم توسعة وردم مطبات الطريق المؤدى لقصر الجبالى حتى قرية شعلان وفى قطاع التعديات الازالة الفورية لكافة التعدياتا على الاراضى الزراعية وفى قطاع مياة الشرب تتم بصفة مستمرة اصلاح جميع الاعطال وحصر الاماكن المحرومة والتعاون مع مرفق مياة الشرب لإصلاح كافة الاعطال المتعلقة بالمياة.





قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق، بمجموعة من الخدمات الفاعلة والتى أسفرت عن العديد من الإنجازات لخدمة المواطن،وتم زراعة ميدان ايوب بأشجار النخيل بمنطقة مفارق ايوب على ضفاف بحيرة قارون باشجار الزينة،كما تم فى قطاع الطرق لتوفير الراحة للمواطنين والتقليل من حوادث الطرق بحصر الاماكن الضيقة بطريق قصر الجبالى شعلان والمنحنيات الخطرة ثم توسعة الطريق وعمل المطبات للطريق عن طريق ردم مصرف زراعى ونقله من موضعه للداخل بحوالى 3 امتاروتم ردم المنطقة وتسويتها واصلاح المنحنيات وفى مجال النظافة تتم بصفة دورية اعمال النظافة وجمع مخلفات النظافة ورفعها للمدفن الصحى الجديد بالريان وتم رفع ما يقرب من 1600 طن خلال شهر يوليو.