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بزعم توظيفها.. طبيب ينصب على آخر في 2 مليون دولار

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:35 م
بزعم توظيفها.. طبيب ينصب على آخر في 2 مليون دولار
المتهم
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على قرابة 2 مليون دولار بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.

وتلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية بقيام أحد الأشخاص (طبيب بشرى مالك شركة إستثمار عقارى بطنطا – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين (طبيب بشرى)، والاستيلاء منه على مبالغ مالية قدرها ( 1837630 مليون وثمانمائة سبعة وثلاثون ألف وستمائة وثلاثون دولار أمريكى) مقابل توظيفها له فى مجال تجارة العقارات والمحاصيل الزراعية نظير فائدة شهرية، وإعطائه الفائدة لفترة محددة، وامتناعه عقب ذلك عن سداد الفائدة ورفضه رد المبلغ المالي.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى للشاكي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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