32 حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع 4500 طن مخلفات بأطسا

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قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة اطسا بمتابعة منظومة الخدمات التى قدمت للمواطنين خلال شهر يوليو 2019 تنفيذًا للتوجيهات الهامة للواء عصام سعد محافظ الفيوم والتى أسفرت عن العديد من الانجازات الفاعلة لخدمة المواطن.



ففى مجال النظافة تم عمل عدد (6) ورشة عمل مجمعة للمعدات للنظافة بقرى منية الحيط والغرق والحجر ومطول وابو جندير واسفرت عن رفع 4500 طن قمامة بالاضافة لحملات رفع القمامة من محطة الترحيل بدفنو للمدفن الصحى بقصر الباسل، وفى قطاع الكهرباء تم تركيب 70 لمبة جديدة وعدد 1000 كشاف بالمناطق المحرومة فضلًا عن صيانة للكشافات المعطلة بدائرة المركز بالطرق الرئيسية.



وفى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى تم اصلاح عدد 33 انفجار مياة شرب بناحية ابو جندير وعزبة الجبل وقصر الباسل والغرق مع الاستجابة الفورية لكافة الاعطال لحل مشاكل المواطنين،كما تم رفع 150 نقلة كسح مياة صرف صحى بناحية الورشة لقرية الغرق، وفى قطاع الطرق تم عمل وتسوية وتمهيد للطرق بشوارع الوحدات المحلية بناحية قرية ابو جندير وتطون والغرق ومنية الحيط بالاضافة لترميم وصيانة الطرق، وفى قطاع التعليم تم القيام بعمل حملات نظافة لازالة جميع الاشغالات على اسوار المدارس تمهيدا لسير امتحانات الدور الثانى.



وفى قطاع الصحة يتم المرور على الوحدات الصحية لسد عجز الاطباء والادوية الناقصة بالوحدات الصحية، وفى قطاع التموين تتم المتابعة الدائعة للتنأكد من عدم وجود اى نقص فى السلع الاساسية للمواطنين خاصة الخبز والبوتجاز.



وفى قطاع الزراعة تم عمل حملات لازالة التعديات على الاراضى الزراعية للتمكن من ازالتها فى مهدها حيث تم عمل عدد 32 حملة لازالة التعديات من الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة، وفى قطاع الاشغالات يتم عمل حملات يومية مع المواطنين لحل مشاكلهم باللقاءات الجماهيرية والعمل على حلها بالتنسيق مع الادارات ذات الصلة.







