ممثلى التوعية للمياه فى زيارة ميدانية لقناة السويس الجديدة

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع هيئة قناة السويس زيارة ميدانية لمديرى إدارات التوعية بالشركات التابعة لقناة السويس الجديدة باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية فى العصر الحديث، للوقوف على حجم الإنجاز الضخم الذى حققه المصريين فى أقل من عام على أرض الواقع، وتعريف القائمين على نشر الوعى المائى بالشركات بالمشروعات القومية التى حققتها الدولة ولازالت تمضى فى خطى ثابتة لمزيد من الإنجازات.









وجاءت الزيارة ضمن فعاليات ورشة العمل التى تنظمها الشركة القابضة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان "اعداد خطة عمل التوعية للعام 2019 / 2020 ومراجعة معايير التقيم" والتى تناقش عرض منهجية تطبيق قياس الاثر -استمارات القياس (قبلي – بعدي) ، آليات الاقناع الحديثة بحضور خبراء من كليات الإعلام.





وأكد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية وضع منهجية اقناعية على أسس علمية مدروسة لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع المياه، ونشر الوعى بأهميتها والحفاظ عليها، وفتح قنوات اتصال جديدة للتواصل مع المواطنين من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 لنشر رسائل التوعية، وتلقى الشكاوى.





وأشار إلى أهمية قياس الأثر ومردود حملات التوعية، لتقويمها فى كل مرحلة من مراحلها لضمان وصول الرسائل التوعوية فى شكلها الصحيح، وتحقيق الأثر المرجو منها.





وأكد، أهمية تعريف وإدراك القائمين على إدارات التوعية بالمشروعات القومية لتعميق مفهومى الانتماء والولاء للوطن، وليكونوا سفراء للدولة كل فى محافظته للتوعية بالإنجازات التى حققتها الدولة بملفات التنمية المختلفة بالإضافة إلى ما تحقق فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.





وأضاف أن على إدارات التوعية بالشركات التابعة تخصيص جزء من برامجها التوعوية للحديث عن الإنجازات القومية، على نطاق الجمهور الداخلى ويمثله العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى والذى يصل عددهم إلى 135 الف عامل بالإضافة إلى حملات التوعية للمواطنين والتى تستهدف قرابه 8 مليون مواطن سنويا.







