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5 قطاعات تقود بورصة قطر للهبوط بمستهل التعاملات

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:43 ص
5 قطاعات تقود بورصة قطر للهبوط بمستهل التعاملات
بورصة قطر
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نيفين سمير
 
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسرة 32.86 نقطة، لتصل إلى مستوى 10598.42 نقطة.

 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 25.3 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون ريال قطرى عبر 1452 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.20%. 
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