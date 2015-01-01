الزناتي: استئناف رحلات 'الصحفيين' مع 'الشباب والرياضة'
الأحد 28/يوليه/2019 - 11:43 ص
ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن استئناف الرحلات التي تنظمها النقابة لشباب الصحفيين مع وزارة الشباب والرياضة.
وقال في تصريحات صحفية، إن هذه لرحلات تبدأ برحلة إلى المدينة الشبابية بشرم الشيخ، يعقبها رحلات أخرى إلى بورسعيد ورأس البر، وذلك في إطار التعاون بين النقابة والوزارة، والذي سيشهد خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة، والمستمر منذ سنوات مع لجنة النشاط.
وأضاف أنه سيبدأ الحجز في رحلة شرم الشيخ لشباب الصحفيين، بدءًا من اليوم الأحد، والتي من المقرر لها أن تكون في ٤ أغسطس المقبل لمدة ٥ أيام ٤ ليال بمبلغ ٤٠٠ جنيه.
وقال في تصريحات صحفية، إن هذه لرحلات تبدأ برحلة إلى المدينة الشبابية بشرم الشيخ، يعقبها رحلات أخرى إلى بورسعيد ورأس البر، وذلك في إطار التعاون بين النقابة والوزارة، والذي سيشهد خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة، والمستمر منذ سنوات مع لجنة النشاط.
وأضاف أنه سيبدأ الحجز في رحلة شرم الشيخ لشباب الصحفيين، بدءًا من اليوم الأحد، والتي من المقرر لها أن تكون في ٤ أغسطس المقبل لمدة ٥ أيام ٤ ليال بمبلغ ٤٠٠ جنيه.
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