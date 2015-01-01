ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزناتي: استئناف رحلات 'الصحفيين' مع 'الشباب والرياضة'

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:43 ص
الزناتي: استئناف رحلات 'الصحفيين' مع 'الشباب والرياضة'
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن استئناف الرحلات التي تنظمها النقابة لشباب الصحفيين مع وزارة الشباب والرياضة.


وقال في تصريحات صحفية، إن هذه لرحلات تبدأ برحلة إلى المدينة الشبابية بشرم الشيخ، يعقبها رحلات أخرى إلى بورسعيد ورأس البر، وذلك في إطار التعاون بين النقابة والوزارة، والذي سيشهد خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة، والمستمر منذ سنوات مع لجنة النشاط.


وأضاف أنه سيبدأ الحجز في رحلة شرم الشيخ لشباب الصحفيين، بدءًا من اليوم الأحد، والتي من المقرر لها أن تكون في ٤ أغسطس المقبل لمدة ٥ أيام ٤ ليال بمبلغ ٤٠٠ جنيه.
Advertisements
المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان رحلات نقابة الصحفيين حسين الزناتي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك