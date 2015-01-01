وزير قطاع الأعمال يستعرض النظام الجديد لتداول الأقطان في الفيوم وبنى سويف

فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة القطن المصري، يقوم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى محافظة الفيوم، غدا الإثنين، حيث يعقد لقاء عاما مع مزارعي القطن في الفيوم وبنى سويف، نيابة عن اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزارات الزراعة و التجارة والصناعة و قطاع الأعمال العام.





ويستعرض الوزير، خلال اللقاء، النظام الجديد لتداول الأقطان والذي يطبق تجريبيًا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل لجني محصول القطن.





ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق وضمان جودة القطن المنتج لعودة القطن المصرى لسابق عهده ومكانته وسمعته المتميزة بين الأقطان العالمية.





ويتمكن المزارعون، وفقا لنظام التداول الجديد الذي تم إقراره بالتنسيق بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، من الحصول على أعلى سعر بما يضاهي الأسعار العالمية للقطن.





يعقد اللقاء بمقر محلج الفيوم المطور التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.







