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مؤشر بورصة السعودية يصعد 0.04% بالتعاملات الصباحية

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:39 ص
مؤشر بورصة السعودية يصعد 0.04% بالتعاملات الصباحية
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 3.48 نقطة ليصل إلى مستوى 8822.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.38% خاسرا 14.36 نقطة ليصل إلى مستوى 3771.89 نقطة.

  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 19.7 مليون سهم بقيمة 447 مليون ريال، وارتفعت أسهم 101 شركة، فيما تراجعت 50 شركة. 
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.92%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.66%.


 وجاء سهم "معادن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.52%، ثم سبكيم العالمية بنسبة 5.21%، ثم بترو رابغ بنسبة 5.12%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم الراجحى بنسبة 2.39%، ثم بوبا العربية بنسبة 1.72%.
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