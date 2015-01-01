تكريم صفاء أبوالسعود وعزت العلايلي واسم الراحل فاروق الفيشاوي بأكاديمية عصمت يحيى للفنون (صور)

احتفالا بمرور ٣١ عامًا على تأسيسها، قامت أمس أكاديمية د. عصمت يحيى للفنون، بتكريم كوكبة من نجوم الفن المصري والعربي، في احتفالية كبيرة، قدمت خلالها النجمة والإعلامية صفاء أبو، أوبريت "ليلة النصر"، من ألحان الموسيقار الكبير حلمي بكر.

كما تم خلال الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة،تكريم الفنان الكبير عزت العلايلي، وخبير المكياج العالمي د. محمد عشوب، وشيخ المداحين، أحمد الكحلاوي، السوبرانو د. إيمان مصطفى، مطرب الأوبرا العالمي د. رضا الوكيل، أستاذ ومخرجة الباليه د. ودود فايظي، الشاعر الكبير د. أحمد تيمور، الفنانة الليبية القديرة خدوجة صبري، الكاتب الصحفي محمد ريان، المخرج السوري الكبير، عبيدة أبو الورد، المخرج العراقي صفاء عيدي، المنتج السينمائي رائد ترك.

كما تم خلال تكريم اسم النجم الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل قبل تكريمه بيوم واحد، فوقف الحضور دقيقة حداد على روحه، وتسلم التكريم نيابة عنه الفنان الشاب عادل عشوب.