بطل الدوري التركي يفاوض "سوزا" الأهلي السعودي
الأحد 28/يوليه/2019 - 11:34 ص
محمد علي
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قالت صحف تركية صباح اليوم إن نادي جالطة سراي التركي قد بدأ مفاوضات جديدة مع إدارة نادي أهلي جدة السعويد وذلك للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي "دي سوزا" خلال سوق الإنتقالات الحالية، وهذا بعدما أبدى المدرب المخضرم "فاتح تريم" المدير الفني لجالطة سراي إعجابه الشديد بإمكانياته.
وذكرت صحيفة
"futbolarena" التركية أن النادي التركي يريد الحصول على توقيع اللاعب حتى
ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء.
الجدير بالذكر
أن دي سوزا كان قد إنتقل إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من صفوف نادي فنربخشة التركي
في الصيف الماضي، وقدم اللاعب موسم مميز مع فريقه السعودي، هو ما جذب له أنظار بطل
الدوري التركي في الموسم الماضي نادي جالطة سراي.
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