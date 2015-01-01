للجلسة الثانية ..رئيس البورصة يقرر تعليق العروض والطلبات المسجلة على سهم أسيك للتعدين
الأحد 28/يوليه/2019 - 11:33 ص
نيفين سمير
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قرر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة على سهم آسيك للتعدين-اسكوم، خلال الجلسة الاستكشافية اليوم الأحد، وذلك للجلسة الثانية على التوالى.
وحققت شركة آسيك للتعدين، صافى خسائر خلال الربع الأول بلغ 10.55 مليون جنيه مقابل 13.98 مليون جنيه خسائر في الربع المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 24.5%.
وارتفعت إيرادات شركة آسيك للتعدين، خلال الربع الأول وسجلت 271.2 مليون جنيه، مقابل 234.9 مليون جنيه بالربع المقارن.
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