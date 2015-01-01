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رئيس جهاز مدينة بدر يقوم بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:32 ص
رئيس جهاز مدينة بدر يقوم بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية
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قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال المرافق والمستجدات بالمنطقة الصناعية بالمدينة، رافقه خلالها عبدالرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء ومسئولو جهاز المدينة والمنطقة الصناعية.

وقال رئيس الجهاز: يجري حالياً تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية فى المرحلتين الأولى والثانية بنسبة إنجاز حوالي 90%، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بالمدينة على مساحة 800 فدان،  وتضم صناعات مختلفة، ومنها صناعة الغزل والنسيج والمواد الغذائية وغير ذلك، ومقسمة إلى ثلاث مراحل، وتم تسليم المرحلة الثالثة بنظام نقل الأصول إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز أنه قامت لجنة من إدارة البيئة، بالتنسيق مع جهاز المدينة، بالمرور على عدد من المصانع بالمدينة، لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي، وتحليلها للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة، وللتأكد من مطابقتها لقوانين الصرف الصناعي.

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