نقل لجان امتحانات محو الأمية بالمنيا لمدرسة أبناء الثورة

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أكد شادي رزق، مدير إدارة العلاقات العامة بفرع تعليم الكبار في المنيا، أنه تقرر إجراء امتحانات محو الأمية بمدرسة أبناء الثورة بمدينة المنيا، يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بدلا من مقر الفرع.



ولفت "رزق" إلى أنه نظرا للزحام الشديد وما تم من سلوكيات الدارسين وطلبه الجامعة بمقر فرع تعليم الكبار بالمنيا حيث أن المكان لم يستوعب الاعداد وعدم قدره الزملاء في تقييم الأداء على استيعاب الأعداد فقد تم التنسيق مع مهندس ياسر حافظ مدير عام الفرع، ومحمد أبو العيون مدير إدارة المنيا التعليميه إدارة العلاقات العامه بالفرع على أن تكون الامتحانات بمدرسة أبناء الثوره يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعه (12) بعد الظهر حيث أن المكان يستوعب الاعداد الكبيره ويمكن السيطره على اللجان.