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"الحصيني": الاثنين أول أيام المزرم شديد الحرارة

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:27 ص
الحصيني: الاثنين أول أيام المزرم شديد الحرارة
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أية حمروشي
 
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أكد الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن يوم الاثنين ١٤٤٠١١٢٦هـ أول أيام المرزم، مدته 13 يوم اعتبارا من 297 ويظهر فيه نجم الذراع وهو في الصيف.

وأوضح ” الحصيني” أن الذراع أيامه ١٣ يوم؛ حيث تستمر شدة حرارة الجو، وتحدث أحيانا عواصف ترابية، لافتًا إلى أنه أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية، ويبدأ غريس فسائل النخيل.

وأشار الحصيني إلى أن: ” ‏المنزلة” ٥ ” من منازل فصل الصيف
تقول العرب إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع واشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء والسباع، كناية عن شدة الحر إلا يصرفه الله.. وتقول العامة “المرزم ملء المحزم ” من الرطب وهو كناية عن كثرة الخراف أو الرطب ”.

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