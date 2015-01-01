تغيير طلب النقل بين مراكز الرعاية النهارية في 4 ذي الحجة

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كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تغيير النقل بين مراكز الرعاية النهارية الأهلية سيكون متاحًا للراغبين، وذلك اعتبارًا من الرابع من ذي الحجة المقبل.



وعن ذلك، قالت الوزارة عبر حسابها في ” تويتر ”: ” نعلم أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، الراغبين في طلب تغيير النقل بين مراكز الرعاية النهارية الأهلية، إلى أن ذلك سيكون متاحًا اعتبارًا من تاريخ 4 ذي الحجة المقبل على موقع الوزارة ”.



