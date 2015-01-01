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كشفت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم الأحد، عن بدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى المملكة استعدادًا لتقديم خدمة النقل المدرسي لـ 1،2 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل.



وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الحكومية، كانت قد أكّدت أنه استعدادًا للعام الدراسي المقبل 1441هـ، واستمرارًا لتوجهات الشركة في تحديث أسطول النقل المدرسي بشكلٍ مستمرٍ لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة.



وأوضحت أنه يتم تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن الراحة والأمان للطلاب والطالبات.



