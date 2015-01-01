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الجوازات تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات مختلفة

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:25 ص
الجوازات تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات مختلفة
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أية حمروشي
 
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وفرت المديرية العامة للجوازات، ممثلة في معهد الجوازات عددًا من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من (10) لغات مختلفة كاللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة،وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسية.

وسخرت المديرية العامة للجوازات هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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