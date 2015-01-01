تنظيم جديد يسمح للمستشفيات الخاصة باستقدام الأطباء والاستشاريين الزائرين

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كشفت مصادر أن هناك تنظيمًا جديدًا سيصدر قريبا،ً وسيسمح للمنشآت الصحية الخاصة باستقدام الأطباء والاستشاريين الزائرين.



وجاء ذلك بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا، حيث تعمل وزارة الصحة على صياغة القواعد التنظيمية لذلك.



وعن اشتراطات هذا التنظيم، فإنه يسحمح باستقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق عدد من القواعد، وهي:



– أن يكون لدى الممارس ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول من البلد المستقدم منه، ويقتصر استقدامه على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه وإمكانياته.



– أن يكون الممارس الصحي من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة في المملكة.



– ألا يكون ممن حُكم عليه بحد شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أُبعد عن المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية.



– أن يُراعى عند تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي؛ لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خلالها.



– أن تضمن المنشآت الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكف.



– تكلف المنشأة الصحية الخاصة أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الممارس الصحي على أن يكون من نفس تخصصه، أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود ممارسين صحيين من نفس التخصص، كما يكون الممارس مسؤولًا عن استقبال وتجهيز المرضى، ومشاركًا للممارس في التشخيص وخطة العلاج.



– يشترط أن يقوم الممارس الصحي المرافق بمتابعة الحالات المرضية بعد مغادرة الممارس الصحي الزائر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنتج عن أسلوب العلاج أو العملية الجراحية.



– أن يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التي تتبع لها المنشأة الصحية مرفقًا به صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر.



– أن يتضمن برنامج الزيارة المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزائر.



– التزام الممارس الزائر بالعمل وفق الأنظمة السارية في المملكة واحترام المبادئ الإسلامية.



– وجود تعهد من قبل المنشأة بتقديم ما يلزم من إفادات وإجراءات طبية متخذة من قبل الممارس الزائر أمام لجان التحقيق والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالخطأ الطبي الناتج عن التشخيص أو العلاج.



– إرسال صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.



– بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي تتم الموافقة على استقدامه من الوزارة أو مديرية الشؤون الصحية المختصة.



– ويصدر الترخيص المؤقت باسم الممارس الصحي الزائر للعمل بالمنشأة الصحية الخاصة بعد وصوله واستكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، وينتهي الترخيص بانتهاء مدة الزيارة.



