"حساب المواطن " يوضح موعد إيداع الدفعة الـ ٢١

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كشف المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، اليوم الأحد، عن موعد إيداع الدفعة الـ ٢١ من شهر أغسطس في حسابات المستفيدين.



وأوضح سلطان القحطاني: ”‏بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس”.



