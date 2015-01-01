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"حساب المواطن " يوضح موعد إيداع الدفعة الـ ٢١

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:20 ص
حساب المواطن يوضح موعد إيداع الدفعة الـ ٢١
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أية حمروشي
 
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كشف المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، اليوم الأحد، عن موعد إيداع الدفعة الـ ٢١ من شهر أغسطس في حسابات المستفيدين.

وأوضح سلطان القحطاني: ”‏بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس”.

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