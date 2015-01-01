إزالة واسترداد 1396 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمنيا

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قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 1396 حالة تعد خلال تنفيذ الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



وأضاف المحافظ، أنه خلال الفترة من 247 وحتى 277 تم إزالة واسترداد 1396 حالة تعدي بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1021 إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 172672 متر مربع، و375 حالة إزالات زراعية على مساحة 15258 فدان، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.



وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الثالثة عشر لحالات الأراضي التي لم تُقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر شروط التقنين بها وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص بالإضافة إلى أراضي تقنين وضع اليد التي تم قبولها ولم تقم بسداد نسبة الـ25% من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها.



