مصطفى حجاج يشعل أقوى سهرات الصيف بالساحل الشمالي (صور)

أحيا المطرب الشعبي مصطفى حجاج، حفلا غنائيا ضخما بالساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص طوال فقرته حتي شروق الشمس.

قدم “حجاج” عدد كبير من أغانيه المميزة منها “خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش.. وغيرها.

الحفل من تنظيم الـ dj العالمي ياسر الحريري، وتميز بأجواء الفخامة والرقي علي مدي قرابة الساعتين وحتي شروق شمس اليوم .