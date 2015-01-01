إيران: يمكننا صنع قنبلة نووية

أعلن رئيسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، أن طهران تجهز لاستئناف العمل في مفاعل آراك النووي للمياه الثقيلة، بتكنولوجيا جديدة.

وذكر صالحي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أن بلاده لا تسعي لامتلاك أو صنع أسلحة نووية رغم قدرتها على ذلك.

وقال صالحي، خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني حسب ما نقلت وكالة "إيرنا"، أنه "سوف يتم استئناف العمل في مفاعل آراك النووي للمياه الثقيلة، ومراحل استئناف العمل في هذا المفاعل بتكنولوجيا جديدة قيد التجهيز".

وأضاف صالحي "نحن لا نسعى لامتلاك سلاح نووي والغرب يعلم هذه المسألة ولكنهم من جهة أخرى يعلمون أيضا أننا نستطيع صنع قنبلة نووية وإنتاج سلاح نووي، لكننا لن نذهب باتجاه صنع سلاح نووي ولن نصنع هذا السلاح".

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "يمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية".