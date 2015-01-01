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مدافع البرازيل يتسول اللعب لبرشلونة بسبب نيمار

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:35 ص
مدافع البرازيل يتسول اللعب لبرشلونة بسبب نيمار
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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يخطط البرازيلي داني ألفيس للانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن ألفيس (36 عامًا) سينتظر حتى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل أملا في تحقيق حلمه بختام حياته الكروية مرتديًا قميص البارسا.

 

وكان ألفيس قد عرض خدماته على رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو، الذي رفع الأمر للإدارة الفنية والتي رفضت ضم اللاعب بداعي تقدمه في العمر.

 

ويسعى ألفيس، لاستغلال رغبة برشلونة القوية في ضم نيمار، من سان جيرمان، وإمكانية عقد صفقة تبادلية، يعود من خلالها اللاعب البرازيلي إلى النادي الكتالوني، ويكون نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن للبارسا ضمنها، بحيث يرحل إلى باريس.

 

وحال رحيل سيميدو، إلى سان جيرمان، سيضطر برشلونة للتعاقد مع ظهير أيمن لتعويضه، ما يفتح الباب أمام عودة ألفيس للنادي الكتالوني.

 

واختير ألفيس كأفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة بالبرازيل، والتي توج بها منتخب بلاده للمرة التاسعة في تاريخه.

 

وارتبط اسم ألفيس بالانتقال إلى أكثر من ناد منذ رحيله عن سان جيرمان، مثل توتنهام، إنتر ميلان ويوفنتوس.

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المزيد عن: نيمار برشلونة البرازيل اخبار الرياضة
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