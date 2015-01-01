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بعد غياب طويل.. المطرب رضا في حفل بالساحل الشمالي قريبًا

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:57 ص
بعد غياب طويل.. المطرب رضا في حفل بالساحل الشمالي قريبًا
المطرب رضا
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أحمد رمضان متولي
 
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في مفاجأة من العيار الثقيل، زف المطرب اللبناني رضا لعشاقه فى مصر خبر إحياءه حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي قريبًا.

 

وكشف رضا في مقطع فيديو قصير سعادته بالعودة من جديد لحفلاته بمصر بعد غياب طويل.

 

ومن المقرر أن يقدم رضا مفاجأة كبيرة لجمهوره، ويغنى مجموعة من أغنيات ألبوماته التي طرحها منها "وعدى العمر"، إلى جانب أغنيات ألبومه الجديد منها "نسيت النوم"، "يلى بحبك"، "أنا بتعلم منك"، "الله يرضالى عليك"، "أشوفك"، "اللى مشفش الدنيا".

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