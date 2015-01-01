الزمالك يبحث عن "مدير كرة"

يبحث مسئولو نادي الزمالك عن مدير كرة جديد لضمه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل بسبب الأزمات من جانب بعض اللاعبين وهو ما دفع الإدارة للتفكير في إعادة منصب مدير الكرة مرة أخرى لإعادة حالة الانضباط مرة أخرى خاصة أن الفريق سيخوض موسمًا طويلًا وبطولات محلية وقارية وهو ما يتطلب الحاجة إلى الهدوء والاستقرار بما يضمن المنافسة على كل البطولات.





وتم ترشيح أكثر من اسم ومنهم أيمن منصور وأحمد رمزي لكن الإدارة لم تحسم الموقف بصورة نهائية حتى الآن.









تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة القمة





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول





خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان وحسين الشحات ورمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو





تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي





حراسة المرمى: عماد السيد





خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة





خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن





خط الهجوم: عمر السعيد



