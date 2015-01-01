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"الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:32 ص
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الأسبوع
الطقس
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اتسمت بالثبات خلال الفترة الأخيرة حيث تتراوح الحرارة مابين 35 إلى 36 درجة.

وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة لن تزيد 37 درجة حتى منتصف الأسبوع، منوها بأن قياسات الحرارة بالسيارات لا تعبر فقط عن حرارة الطقس بل تحسب أيضا حرارة الماتور.

ولفت إلى أن قياس الحرارة له شروط معينة حيث تقاس من خلال كشك خشبي مرتفع عن الأرض متر ونصف.
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