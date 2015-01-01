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تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة في سوهاج بسبب لبن فاسد

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:31 ص
تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة في سوهاج بسبب لبن فاسد
إصابة
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أبورية حسين
 
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أصيب 9 أطفال من أسرة واحدة بتسمم بسبب تناولهم لبن فاسد، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج إخطارا يفيد بتسمم كلا من الطفلة نرمين ح ا 3 سنوات والطفلة ملك ح ا س7 سنوات والطفل أحمد ح ا 13 عامل والطفل مراد ا ا 6 سنوات والطفل عبده ا ا 7 سنوات والطفل عثمان ط ا 5 سنوات والطفل كمال ط ا 4 سنوات والطفلة سعاد ز ا 6 سنوات والطفل عبد الرحمن ز ا
سنوات وحالتهم مستقرة. 

وبالانتقال والفحص وسؤال والد الأول والثاني والثالث وعم الباقين قرر بأنه عقب تناولهم وجبة طعام منزلي " لبن " شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفي ونفي الشبهة الجنائية وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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