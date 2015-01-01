تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة في سوهاج بسبب لبن فاسد

Advertisements

أصيب 9 أطفال من أسرة واحدة بتسمم بسبب تناولهم لبن فاسد، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.



وتلقى اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج إخطارا يفيد بتسمم كلا من الطفلة نرمين ح ا 3 سنوات والطفلة ملك ح ا س7 سنوات والطفل أحمد ح ا 13 عامل والطفل مراد ا ا 6 سنوات والطفل عبده ا ا 7 سنوات والطفل عثمان ط ا 5 سنوات والطفل كمال ط ا 4 سنوات والطفلة سعاد ز ا 6 سنوات والطفل عبد الرحمن ز ا

سنوات وحالتهم مستقرة.



وبالانتقال والفحص وسؤال والد الأول والثاني والثالث وعم الباقين قرر بأنه عقب تناولهم وجبة طعام منزلي " لبن " شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفي ونفي الشبهة الجنائية وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.