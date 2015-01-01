تعثر الزمالك في صفقة جديدة قبل القمة

تعطلت إجراءات انتقال محمد أشرف روقة لاعب فريق الزمالك إلى صفوف سموحة بعد الاتفاق الذي تم بين الناديين على استعارة اللاعب لكن الإدارة البيضاء رفضت الأمر بسبب مغالاة سموحة في المطالب المالية للتفريط في محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الساحلي خلال الموسم المقبل.

ودخل نادي إنبي في خط المفاوضات بشكل قوي مع الزمالك لضم اللاعب وبقائه مع الفريق البترولي على سبيل الإعارة بعدما انضم مطلع الموسم الجاري إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة وقدم معهم مستويات مميزة ونجح في لفت الأنظار مما دفعهم للتقدم بعرض رسمي للإبقاء على اللاعب بناء على رغبة علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان وحسين الشحات ورمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو