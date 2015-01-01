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ليفربول يعلن موعد عودة محمد صلاح

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:21 ص
ليفربول يعلن موعد عودة محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي موعد عودة المصري محمد صلاح، والبرازيلي ربيرتو فيرمينيو والحارس أليسون بيكر إلى المعسكر التدريبي للريدز بعد نهاية عطلتهم الرسمية.


وينضم محمد صلاح وفيرمينيو وبيكر إلى معسكر ليفربول في إيفيان، شرقي فرنسا غدًا بعدما تم منحهم إجازة إضافية بسبب ارتباطاتهم الدولية هذا الصيف.


وكان أليسون وفيرمينو قد توجا مع البرازيل ببطولة كوبا أميركا، بينما شارك صلاح مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، لكن الفريق خرج من دور الـ 16.

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