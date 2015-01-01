مصرع 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بسوهاج

السيارة رقم محدده ملاكي سوهاج قيادة هيثم وف ح 31 عاما سائق ويقيم بناحية الكشح

دائرة المركز مما أدي لإنقلابهما بالترعة المجاورة للطريق.



ونتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولي نادية م م ا 41 عاما ربة منزل ورجاء ا ع م 18 عاما طالبة " نجلة الثانية وحمدي ح ع 18 عاما طالب ومحمود ا ف 18 عاما طالب وكذا إصابة كلًا من مكاريوس ف ج 22 عاما طالب وداليا ع ي 26 عاما ربة منزل [ جميعهم من مستقلي السيارة الأولي ] "كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم".



وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفي المركزي والمصابان لمستشفي سوهاج الجامعة بسؤال قائد السيارة الثانية وكل من محمد ا ص 70 عاما بالمعاش والد قائد السيارة الأولي قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية.



وتم رفع السيارتين من الترعة والتحفظ عليهما وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 2 آخرين إثر تصادم سيارتين وانقلابهما بترعة نجع حمادي، بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لتلقي العلاجوتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحادث وكلف مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري بالانتقال واتخاذ اللازم وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدده قيادة رمضان م ا 40 عاما سائق - ويقيم دائرة مركز جرجا اصطدمت بها من الخلف