جرحى بإطلاق نار في حديقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية
الأحد 28/يوليه/2019 - 09:15 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن حصول إطلاق نار، يوم أمس السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وذكر موقع
"دايلي نيوز" الأمريكي أن حادثة إطلاق النار حصلت يوم أمس السبت في حديقة
بروكلين المكتظة بالأشخاص والمارة.
ونقل شهود عيان ما شاهدوه للموقع الأمريكي
حيث أشاروا أن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة.
وأشارت السلطات المحلية أن حادثة إطلاق
النار أدت إلى مقتل شخص وجرح 7 أخرين.
Advertisements
المزيد عن: مدينة نيويورك الأمريكية حديقة بروكلين جرحى إطلاق نار
- محكمة أمريكية تلغي أحكاماً بحق مرتكبي مجزرة في بغداد عام 2007
- مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر إطلاق نار بولاية أمريكية
- مقتل شخص فى حادث إطلاق نار بنيويورك
- عاجل.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في أتلانتا الأمريكية
- مظاهرات بواشنطن ومدن أمريكية احتجاجًا على انفلات السلاح في البلاد
- جرحى بإطلاق نار خلال مواجهة كروية في إحدى المدارس الأمريكية
- عاجل.. قتلى وجرحى في حادثة إطلاق النار في جاكسونفيل بفلوريدا
- عاجل.. جرحى بإطلاق نار في الولايات المتحدة
- عاجل.. مصادر أمريكية: جرحى بعد إطلاق نار داخل حديقة ببروكلين في نيويورك