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جرحى بإطلاق نار في حديقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:15 ص
جرحى بإطلاق نار في حديقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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وكالات
 
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن حصول إطلاق نار، يوم أمس السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

 

وذكر موقع "دايلي نيوز" الأمريكي أن حادثة إطلاق النار حصلت يوم أمس السبت في حديقة بروكلين المكتظة بالأشخاص والمارة.

 

ونقل شهود عيان ما شاهدوه للموقع الأمريكي حيث أشاروا أن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة.

 

وأشارت السلطات المحلية أن حادثة إطلاق النار أدت إلى مقتل شخص وجرح 7 أخرين.

 

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