قصر الأليزيه: ماكرون بحث مع ترامب الوضع في إيران
قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ماكرون بحث الوضع في إيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال الجمعة.
وتركز الاتصال
جزئياً على إيران واجتماع القمة المقبل لمجموعة السبع في أغسطس (آب)، وجاء بعد أن قال
ترامب في وقت سابق إنه "سيتخذ إجراء جوهرياً إزاء فرنسا بعد أن أعلنت باريس فرض
ضريبة ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وقال مكتب ماكرون
إن "الرئيس أكد أيضاً أن اجتماع قمة مجموعة السبع سيكون فرصة مهمة للتحرك قدما
نحو فرض ضريبة دولية على الأنشطة الرقمية،الذي سيكون في مصلحتنا المشتركة، والذي نحتاج
لمواصلة العمل بشأنه من أجل التوصل لاتفاق دولي واسع".
وبدوره، أعلن البيت
الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي ناقشا التهديد المستمر لإيران على
حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وقال البيت الأبيض،
فى بيانٍ له، إن "الطرفان ناقشا عدداً من القضايا بما في ذلك الرد على التهديد
المستمر الذي تفرضه إيران على النقل التجاري في مضيق هرمز".
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