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الهند تحث إيران على الإفراج عن جميع أفراد طاقم الناقلة المحتجزة

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:38 ص
الهند تحث إيران على الإفراج عن جميع أفراد طاقم الناقلة المحتجزة
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وكالات
 
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قالت وزارة الخارجية الهندية السبت إن إيران أفرجت عن تسعة من أصل 12 هندياً هم أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بنما احتجزتها طهران هذا الشهر، وطالبت بالإفراج عن الثلاثة الباقين الذين احتجزتهم من نفس السفينة.

 

وتم احتجاز عشرات البحارة الهنود على متن سفن في الخليج في خضم التوتر المتزايد بين إيران والغرب.

 

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن خفر السواحل الإيراني احتجز الناقلة (رياح) في 13 يوليو  وعلى متنها طاقم هندي مؤلف من 12 فرداً.

وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية "أفرجوا عن تسعة من أفراد الطاقم وسيكونون في طريقهم إلى الهند قريباً".

 

وأضاف "بعثتنا في إيران طلبت من السلطات الإيرانية المعنية الإفراج عن بقية أفراد الطاقم".

 

ولم يعرف بعد السبب في استمرار احتجاز الثلاثة.

 

وبث التلفزيون الإيراني لقطات للسفينة بعد بضعة أيام من احتجازها قائلاً إن الحرس الثوري احتجزها بسبب تهريب وقود.

 

وقالت السلطات الهندية والإيرانية الأسبوع الماضي إن إيران منحت القنصلية الهندية حق زيارة طاقم مؤلف من 18 بحاراً احتجزتهم مع السفينة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا في خليج هرمز في 19 يوليو.

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