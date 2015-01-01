"مباشر قطر" تفضح مخطط إيران فى تغيير ديموغرافية الدول العربية
تغيرات واسعة تشهدها سوريا منذ تدخل إيران ، عبر قوات الحرس الثوري في المعارك الدائرة هناك ، لكن يبقى التغيير الديموغرافي هو الأبرز في البلاد ، حيث سعت حكومة الملالي من خلال تواجدها في سوريا إلى استكمال تنفيذ مشروعها الطائفي ، من خلال تهجير سكان بعض المناطق واستبدال آخرين مكانهم .
وأكد تقرير بثتة
قناة "مباشر قطر"، أن هذه التغييرات التي أجرتها إيران على مدار السنوات
الماضية محاولة لإعادة رسم ديموغرافيا سوريا من جديد ، عبر تعزيز التواجد الشيعي في
بعض المناطق ، وتهجير السكان السنة من مناطق أخرى ، في مشهد لا يختلف كثيرا عما تفعله
سلطات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية ، من خلال تهجير السكان واستبدال المستوطنين مكانهم
.
وأضاف تقرير قناة
المعارضة القطرية، أن منطقة دير الزور والعاصمة دمشق في صدارة المناطق السورية ، التي
يستهدفها المشروع الإيراني ، مستغلا تواجد القوات التابعة لحزب الله اللبناني ، والحرس
الثوري الذي تتبعه مباشرة ، في تنفيذ هذا المشروع الطائفي ، الذي تعتبره إيران مكافأة
مستحقة على دعمها لحكومة بشار الأسد خلال السنوات الماضية.
وأكد التقرير أن
مشروع التغيير الديموغرافي ، الذي تطمح إيران لتنفيذه في سوريا ، لا يختلف كثيرا عن
محاولاتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط ، من خلال استهداف الدول العربية ، عبر أدواتها
التخريبية ، مثلما يجري اليوم في اليمن عبر الحوثي ، وحزب الله في لبنان ، وجمعية الوفاق
.
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