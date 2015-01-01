الأهلي والزمالك: 7-0 في شهر يوليو
يقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الساعة الثامنة مساء اليوم في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.
وحسم الأهلي لقب
الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه في المباراة الماضية على المقاولون
العرب، حيث تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن غريمه الزمالك
صاحب المركز الثاني بـ72 نقطة.
وسبق وتقابل الأهلي
والزمالك في 11 مواجهة سابقة خلال شهر "يوليو" فاز المارد الأحمر في 7 مباريات،
وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما بينما لم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار في مباريات
القمة بهذا الشهر.
وجاءت مواجهات
الأهلي ضد الزمالك في شهر "يوليو"على النحو التالي:
-13 يوليو
1984: تعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 في مباراة جمعتهما بالدوري الممتاز، سجل للأحمر
(خالد جاد الله – علاء ميهوب)، وسجل للأبيض (ناصر إبراهيم – كوارشي)
-4 يوليو
1997: تغلب الأهلي على غريمه الزمالك 3 – 1 في الدوري الممتاز، سجل الأهداف (هادي خشبة
"هدفين" – حسام حسن)، وأحرز هدف الفارس الأبيض (أحمد الكاس)
-17 يوليو
2000: حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.
-2 يوليو
2007: حقق الأهلي انتصارًا مثيرًا على الزمالك 4-3 في نهائي كأس مصر، سجل أهداف المارد
الأحمر (أسامة حسني "هدفين" – عماد متعب – أبوتريكة)، وسجل للأبيض (عمرو
زكي – شيكابالا – جمال حمزة)
-20 يوليو
2008: تغلب الأهلي على الزمالك 2-1 في لقاء ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف
(فلافيو – أحمد حسن)، وأحرز هدف أبناء ميت عقبة (جمال حمزة).
-27 يوليو
2008: فاز الأهلي على الزمالك 2- 0 في لقاء السوبر المصري، وسجل الهدفين (أحمد حسن
– إينو).
-22 يوليو
2012: فاز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف لـ(أبوتريكة) في لقاء ربع نهائي دوري أبطال
إفريقيا.
-24 يوليو
2013: تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجل للأحمر (أبوتريكة)،
وجاء هدف الفارس الأبيض بأقدام (أحمد جعفر).
-21 يوليو
2015: فاز الأهلي على الزمالك 2-0 في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، سجل الهدفين
(مؤمن زكريا).
-9 يوليو
2016: حسم التعادل السلبي قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.
-17 يوليو
2017: تغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين دون مقابل في قمة الدوري الممتاز، سجل
الأهداف (جونيور أجايي – وليد سليمان)
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