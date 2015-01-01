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مسؤول أفغاني: الحكومة ستجري محادثات مع طالبان

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:22 ص
مسؤول أفغاني: الحكومة ستجري محادثات مع طالبان
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ترجمة منار طارق
 
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أوضح مسؤول أفغاني إن الحكومة ستجري أول محادثات مباشرة مع طالبان، ومن المتوقع عقد الاجتماع في غضون الأسبوعين المقبلين.

تجري طالبان محادثات سلام مع الولايات المتحدة منذ عام تقريبًا، لكنها رفضت الاجتماع بالحكومة، واعتبرتها دميةً أمريكيةً.

صرح عبد السلام رحيمي، وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام، الأحد بأن وفدًا حكوميًا من 15 عضوًا سيلتقي مع طالبان في أوروبا، دون الخوض في تفاصيل.

وقد أكد المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، الذي يزور كابول حاليًا، عقد جولة أخرى من المحادثات "بعد أن نبرم اتفاقاتنا الخاصة". وقال إنه سيشمل طالبان و"فريق تفاوض وطني شامل وفعال يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية والمجتمع المدني والمرأة".
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