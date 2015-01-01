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تقارير: هيرفي رينارد مديرا فنيا للسعودية ولا عزاء لمصر

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:10 ص
تقارير: هيرفي رينارد مديرا فنيا للسعودية ولا عزاء لمصر
هيرفي رينارد
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب سيتولى تدريب منتخب السعودية رغم رغبة مصر في التعاقد معه.


وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي مع هيرفي رينارد لتدريب الفريق لمدة عامين ونصف العام.


وأوضحت الصحيفة أن المركز الإعلامي للمنتخب السعودي يعمل حاليًا على إعداد مقطع مصور خاص لإعلان تولي هيرفي رينارد لمهمته الجديدة.


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