ناصر ترك: إعلانات الحج على "السوشيال ميديا" وهمية ويجب محاسبتهم
الأحد 28/يوليه/2019 - 07:50 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، إنه في موسم الحج والعمرة ينشط من يتحايلون على المواطنين، لافتا إلى أن التأشيرات الإلكترونية التي ظهرت هذا العام كانت فرصة للتحايل.
وأضاف "ترك"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، إلى أنهم يعملون على توعية المواطنين، لافتا إلى أن الإعلانات على "السوشيال ميديا" وهمية ويجب محاسبتهم حسابا شديدًا.
وكشف عضو اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، أن أسعار الحج البري لمدة 25 يوم حوالي 54 ألف شاملة التغذية، أما الطيران يبدأ من 53 ألف بدون التذكرة، وهذا المستوى الاقتصادي، والأربع نجوم يبدأ من 90 ألف، والخمس نجوم يصل إلى 125 ألف.
وأضاف "ترك"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، إلى أنهم يعملون على توعية المواطنين، لافتا إلى أن الإعلانات على "السوشيال ميديا" وهمية ويجب محاسبتهم حسابا شديدًا.
وكشف عضو اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، أن أسعار الحج البري لمدة 25 يوم حوالي 54 ألف شاملة التغذية، أما الطيران يبدأ من 53 ألف بدون التذكرة، وهذا المستوى الاقتصادي، والأربع نجوم يبدأ من 90 ألف، والخمس نجوم يصل إلى 125 ألف.
Advertisements
- ننشر الأسعار الجديدة للحج السياحي والداخلية والجمعيات الأهلية
- "العليا للحج": اتفقنا مع الطوافة لتسليم المخيمات أول ذي الحجة
- شركات ووكالات السفر والسياحة: آخر موعد لتسجيل أسماء الراغبين في الحج ٢٨ أبريل
- "السياحة": إعلان الفائزين بالقرعة الإلكترونية للحج السياحى اليوم
- بدء إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي (فيديو وصور)
- ناصر تركي: ضوابط الحج تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للنظام السياحي (فيديو)
- "السياحة": عالجنا كافة أخطاء موسم الحج الماضي
- خبير سياحي يحذر من التعامل مع سماسرة رحلات الحج.. ويؤكد على سرعة الحجز
- لجنة "الحج والعمرة": إجراء قرعة اختيار الحج السياحي غدًا
- كل ما تريد معرفته عن الحج السياحي