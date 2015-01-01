ناصر ترك: إعلانات الحج على "السوشيال ميديا" وهمية ويجب محاسبتهم



وأضاف "ترك"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، إلى أنهم يعملون على توعية المواطنين، لافتا إلى أن الإعلانات على "السوشيال ميديا" وهمية ويجب محاسبتهم حسابا شديدًا.



وكشف عضو اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، أن أسعار الحج البري لمدة 25 يوم حوالي 54 ألف شاملة التغذية، أما الطيران يبدأ من 53 ألف بدون التذكرة، وهذا المستوى الاقتصادي، والأربع نجوم يبدأ من 90 ألف، والخمس نجوم يصل إلى 125 ألف.

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، إنه في موسم الحج والعمرة ينشط من يتحايلون على المواطنين، لافتا إلى أن التأشيرات الإلكترونية التي ظهرت هذا العام كانت فرصة للتحايل.