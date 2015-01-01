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ادارة برشلونة تكشف مخطط مرحلة ما بعد ميسي

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:47 ص
ادارة برشلونة تكشف مخطط مرحلة ما بعد ميسي
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محمد جمال
 
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أعرب جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة عن إحترامه الشديد لفريق باريس سان جيرمان مؤكداً أن نيمار لاعب فى باريس سان جيرمان رداً على مفاوضات برشلونة مع النجم البرازيلي. 


ونشرت صحيفة "مونت كارلو" الفرنسية حديث لبارتوميو رئيس نادى برشلونة يؤكد فيه أن نيمار لاعب لدى نادى باريس سان جيرمان الفرنسي وأن إدارة النادى الكتالونى تحترم ذلك النادى كثيراً.


وأكد رئيس برشلونة أن إدارة فريقه لم تتردد فى التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى السابق لأنه يعد من أفضل 5 لاعبين فى العالم.


وشدد بارتوميو أيضاً أن على الإدارة الحالية لبرشلونة الذى هو يترأسها التفكير فى مرجلة ما بعد ليونيل ميسي مؤكداً أن التفكير فى ذلك يؤدى للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين.
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