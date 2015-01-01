ترشيح سيريناي ساريكايا للمشاركة في بطولة "الغريب"

دخل القائمون على المسلسل التركي "الغريب" في مفاوضات مع الفنانة سيريناي ساريكايا، للمشاركة فى بطولة المسلسل التركي "الغريب" مع إيلكر كاليلي.





وبحسب صحيفة "حربيات التركية"، من المقرر أن تقوم بإعطاء رائيه النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.





يذكر أن آخر أعمال كاليلي هو مسلسل " القاع ط"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



