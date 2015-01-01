"المؤسسة القومية لتيسير الحج": الأسعار تبدأ من 70 ألف جنيه
الأحد 28/يوليه/2019 - 07:38 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن وزارة التضامن تعمل في الحج فقط من خلال هذه المؤسسة، ولا تعمل في العمرة.
ولفت "عبد الموجود"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، إلى أن هناك 12 ألف تأشيرة فقط مخصصة لوزارة التضامن تتعامل من خلالهم، وهناك أربع مستويات للحج، والتقديم يكون إلكتروني.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن أسعار الرحلات تبدأ من 70 ألف اقتصادي شاملة التذكرة والوجبات، وتصل إلى 105 ألف في المستوى الرابع وهو خمس نجوم، موضحا أن الوزارة لا تقدم رحلات مجانية.
وشدد على أن الوزارة دائما ما تسعى للتطوير، وهي حريصة علي تلافي السلبيات السابقة في تنظيم موسم الحج، مشيرا إلى أن المؤسسة غير هادفة للربح وأسعارها هي الأسعار الحقيقية لتكلفة رحلة الحج.
ولفت "عبد الموجود"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، إلى أن هناك 12 ألف تأشيرة فقط مخصصة لوزارة التضامن تتعامل من خلالهم، وهناك أربع مستويات للحج، والتقديم يكون إلكتروني.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن أسعار الرحلات تبدأ من 70 ألف اقتصادي شاملة التذكرة والوجبات، وتصل إلى 105 ألف في المستوى الرابع وهو خمس نجوم، موضحا أن الوزارة لا تقدم رحلات مجانية.
وشدد على أن الوزارة دائما ما تسعى للتطوير، وهي حريصة علي تلافي السلبيات السابقة في تنظيم موسم الحج، مشيرا إلى أن المؤسسة غير هادفة للربح وأسعارها هي الأسعار الحقيقية لتكلفة رحلة الحج.
Advertisements
- "التضامن": تلقينا 34 ألف طلب حج.. وسنختار منهم 12 ألف مواطن فقط
- أيمن عبد الموجود: أقل مستويات الحج هذا العام سيتكلف 63 ألف و600 جنيهًا
- "التضامن": الإعلان عن أسعار حج الجمعيات خلال أسبوع
- "والي": 8 % زيادة فى تكلفة حج الجمعيات الأهلية عن العام الماضي
- تعرف على موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية
- اليوم.. إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية
- "التضامن": بدء فاعليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية
- "التضامن": إرسال رسائل للفائزين بقرعة الحج على هواتفهم المحمولة (صور)
- "التضامن": لليوم الخامس الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات يسددون رسوم الحج
- "التضامن": اليوم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات