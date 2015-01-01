"المؤسسة القومية لتيسير الحج": الأسعار تبدأ من 70 ألف جنيه



ولفت "عبد الموجود"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، إلى أن هناك 12 ألف تأشيرة فقط مخصصة لوزارة التضامن تتعامل من خلالهم، وهناك أربع مستويات للحج، والتقديم يكون إلكتروني.



وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن أسعار الرحلات تبدأ من 70 ألف اقتصادي شاملة التذكرة والوجبات، وتصل إلى 105 ألف في المستوى الرابع وهو خمس نجوم، موضحا أن الوزارة لا تقدم رحلات مجانية.



وشدد على أن الوزارة دائما ما تسعى للتطوير، وهي حريصة علي تلافي السلبيات السابقة في تنظيم موسم الحج، مشيرا إلى أن المؤسسة غير هادفة للربح وأسعارها هي الأسعار الحقيقية لتكلفة رحلة الحج.

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن وزارة التضامن تعمل في الحج فقط من خلال هذه المؤسسة، ولا تعمل في العمرة.