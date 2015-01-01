مفاجأة.. جماهير الريال تطالب برحيل زيدان

في مفاجأة غير متوقعة طالب عدد من جماهير ريال مدريد برحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق الملكي أمام جاره اللدود أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3 في بطولة كأس الأبطال الودية.





وآثارت الهزيمة القاسية أمام أتليتكو مدريد غضب جماهير الريال، وعقب انتهاء المباراة، طالب الكثير من الجماهير عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق، قبل إنطلاق الموسم الجديد.





وكتب أحد المتابعين على "تويتر": "متى سيصبح (ارحل يا زيدان) وسما متداولا؟ إنه يرفض الاعتماد على (غاريث) بيل و(داني) كابايوس و(خاميس) رودريغيز، ويحتفظ بناتشو (رودريغيز) ولوكاس (فاسكيز). ربما أنه ليس جيدا بما يكفي ليقود الفريق".





وشكك آخر في قدرات "زيدان" بعد رحيل كريستيانو رونالدو وخروج بيل من حساباته، بينما تنبأ مشجع برحيل زيدان قبل إجازة الكريسماس، بينما سخر مشجع آخر: " ريال مدريد ليس أفضل فريق في مدريد".